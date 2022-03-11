Инфекционист Мескина рассказала о заболеваниях, которые остаются после COVID-19

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11 марта 2022, 22:49

pixabay.com

Коронавирус может спровоцировать появление недугов, которые в дальнейшем не поддаются лечению и остаются навсегда. Об этом рассказала «Вечерней Москвой» врач-инфекционист Елена Мескина.

Медик сообщила, что по последним лабораторным исследованиям выявили у 15% граждан из 100, перенесших SARS-CoV-2, один из главных постковидных последствий – развитие сахарного диабета первого и второго типа.

«Здесь нужно уточнить, что среди этих 15 избранных — у двух процентов диабет начал прогрессировать из-за коронавируса. То есть в их организме возбудитель уже был, просто ковид дал толчок его раннему проявлению. А у остальных 13 процентов испытуемых он возник впервые, так сказать, дебютировал, как прямое и негативное последствие после болезни», - сообщила Мескина.

Ещё одной частой болезнью после ковида является фиброз легких.

«Известно, что COVID-19, в зависимости от штамма, вызывает пневмонию, которая переходит в фиброз. В результате чего легочная ткань начинает разрастаться и покрываться рубцами. В период восстановления пораженные области компенсируются не полностью, и на многих участках легких рубцы остаются навсегда», - пояснила инфекционист.

Также у некоторых пациентов возникают воспалительные поражения щитовидной железы. Они могут очень быстро перейти в хроническую стадию.

«Во время исследований также было доказано, что у отдельных пациентов развивается тиреоидит — воспаление щитовидки. Если при обычных условиях достаточно трехмесячной терапии и болезнь отступает, то спровоцированный коронавирусом тиреоидит остается уже навсегда и вызывает дискомфорт в области шеи, затрудняет глотание, приводит к диффузным изменениям и нарушает функции железы», - объясняет врач.

Мескина обратила внимание, что воспаление мышц сердца, инфаркты и инсульты также входят в список последствий, с которыми пациентам приходится жить после COVID-19. Кардиосклероз является ещё одним опасным последствием.

В заключение врач добавила, что данные последствия могут появиться в период прогрессирования постковидного синдрома, поэтому стоит пройти дополнительные медицинские обследования, даже если вы не чувствуете себя плохо.