Бывшие малолетние узники концлагерей попросили Собянина передать помещение закрывшейся радиостанции «Эхо Москвы» для музея

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11 марта 2022, 22:10

Фото: сервис Google Street View

Об этом сообщила Председатель Московского городского отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Зинаида Лашук:



«Считаем, что такое решение будет справедливым и знаковым, станет торжеством победы над современными последователями нацизма и их информационно-идеологическими приспешниками.

Более того, уверены, что в данном музее обязательно должна появиться современная экспозиция, посвященная преступлениям украинских националистов на Донбассе и на территории Украины, а также прославляющая и увековечивающая мужество и героизм российских военнослужащих, принимающих участие в денацификации Украины.



В условиях проведения Российской Федерацией специальной военной операции по защите Донбасса и в связи с этим откровенно предательского и пораженческого поведения представителей либеральной «пятой колонны» внутри нашей страны, не может и не имеет права оставаться в стороне от происходящего.

В дни, когда российские военнослужащие с честью и доблестью, проявляя истинные мужество и героизм, выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины – нашей соседской и братской страны, оказавшейся в заложникам у современных последователей германских нацистов, в самой России отдельные представители СМИ и, так называемой, творческой интеллигенции ведут себя, как настоящие коллаборационисты и предатели, которые бьют в спину собственной воюющей армии и своему народу.

Одним из наиболее рьяных и последовательных врагов народа на протяжении долгого времени являлась печально знаменитая радиостанция «Эхо Москвы» во главе с ее главным редактором Венедиктовым. Не один год это «средство массовой дезинформации» вело непримиримую войну со своим народом, своей страной. А когда началась спецоперация по защите Донбасса – традиционно встало на сторону противника и из информационных орудий ударило по своей воюющей армии.

Слава Богу, что у владельцев этой радиостанции возобладал здравый смысл, и своим решением они прекратили ее существование. Но при этом бывшие сотрудники редакции «Эха Москвы», убежденные русофобы и пособники нацистов, остались сидеть в своих же помещениях в центре Москвы, на Новом Арбате, принадлежащих городу. И, больше того, фактически продолжили свою деструктивную информационную работу против государства и народа.

Вместе с тем, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, проживающие в Москве, на протяжении многих лет пытались добиться выделения городом помещений в центре под мемориальный музей, посвященный трагедии нашего детства и в целом – трагедии нашего народа, героически выстоявшего против нацизма в годы Великой Отечественной войны. Но все, чего нам удалось добиться на сегодняшний день, это выделение небольшого помещения (около 50 кв. м) в одном из культурных центров в Кунцево. Причем не под музей, а под постоянную выставку, с целой кучей обременений, запретов и отсутствием финансовой поддержки на обустройство этой самой выставки».