Депутат Сейма Янис Домбрава представляет Нацблок в стране. Что это значит в отношении русскоязычных? Ничего хорошего! Сегодня правящая коалиция Латвии – Нацблок!
Недавно в Латвии проходил социальный опрос латышей и русскоязычных на тему событий на Украине. Русскоязычные жители имели иное мнение, чем латышскоговорящие жители – 22% высказались в поддержку Украины, а 21% - за Россию. 46% не поддержали ни одну из сторон.
Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава выразил свое негодование-призыв:
«Мы не должны отталкивать представителей других национальностей, которые вместе с Латвией, но нам нужно быстро и решительно решать проблему, чтобы у нас в стране не жило около 100 тысяч открыто враждебных Латвии людей».
К чему призывает депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава?
«Ликвидировать» 100 тысяч русскоязычных Латвии? Каким способом?
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