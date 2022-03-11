Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава нашел в стране 100 тысяч русскоязычных врагов

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11 марта 2022, 21:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети; Депутат Сейма Янис Домбрава

Депутат Сейма Янис Домбрава представляет Нацблок в стране. Что это значит в отношении русскоязычных? Ничего хорошего! Сегодня правящая коалиция Латвии – Нацблок!



Недавно в Латвии проходил социальный опрос латышей и русскоязычных на тему событий на Украине. Русскоязычные жители имели иное мнение, чем латышскоговорящие жители – 22% высказались в поддержку Украины, а 21% - за Россию. 46% не поддержали ни одну из сторон.



Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава выразил свое негодование-призыв:



«Мы не должны отталкивать представителей других национальностей, которые вместе с Латвией, но нам нужно быстро и решительно решать проблему, чтобы у нас в стране не жило около 100 тысяч открыто враждебных Латвии людей».



К чему призывает депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава?



«Ликвидировать» 100 тысяч русскоязычных Латвии? Каким способом?