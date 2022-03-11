«Спартак» в очередной раз победил в суде Газизова

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11 марта 2022, 20:04 Источник: sports.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Спор из-за денег между экс-гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым и клубом длится уже больше года. В новом раунде противостояния Газизов требовал восстановить его в должности и выплатить 86 млн рублей, но суд встал на сторону клуба. Произошло подобное уже в четвертый раз. Рассмотрим все этапы этого бесконечного противостояния.



1-й раунд, декабрь 2020-го



Шамиль Газизов ушел из «Спартака» в начале декабря, тем временем общественность впечатлили цифры компенсации. Один из телеграм-каналов сообщил о 400 млн руб. неустойки, но позже СМИ назвали цифру поскромнее – 100 млн руб. И это всего за 153 дня работы!



2-й раунд, март 2021-го



Один из акционеров «Спартака» («Капитальные активы»), владеющий 22% акций, потребовал признать недействительным решение совета директоров, согласно которому Газизов получил от клуба не менее 88 млн рублей. Иск был подан в арбитражный суд Москвы. Требование – отменить компенсацию, вернуть деньги в клуб и заново рассмотреть ситуацию, спросив мнение всех акционеров.



3-й раунд, апрель 2021-го



Опять всплывает сумма 400 млн. СМИ сообщили, что 100 млн – лишь один из траншей, а «Спартак» должен Газизову еще 300 млн. Чуть позже сам Газизов уточнил, что деньги должен ему не «Спартак», а лично владелец клуба Леонид Федун.



4-й раунд, июнь 2021-го



В заявлении, поданном в суд, бывший гендиректор указал, что ему выплатили 99,8 млн рублей из 399,2 миллиона рублей – такая сумма прописана в неком допсоглашении к трудовому договору.



5-й раунд, июнь 2021-го



О произошедшем рассказал телеграм-канал «КБ Телега». Газизов сначала подписал обычный бессрочный договор со «Спартаком» с зарплатой 6,6 млн рублей в месяц, и по трудовому кодексу при увольнении по инициативе клуба ему должны были выплатить только три оклада.



Но вскоре Газизов пришел в офис «Лукойла» и принес Федуну на подпись допсоглашение, в котором был прописан срок контракта – 5 лет – и обязательство выплатить всю сумму, которую бы получил менеджер за пять лет работы, в случае досрочного увольнения.



Получается, при увольнении через пять месяцев после приема на работу Федун обещал заплатить Газизову зарплату за 4 года и 7 месяцев. 55 неотработанных Газизовым месяцев как раз и стоят около 400 миллионов рублей.



По версии «КБ Телеги», Федун был уверен, что документ прошел юридическую экспертизу в клубе, поэтому не глядя поставил подпись. В суде Федун как раз и настаивал, что его ввели в заблуждении при подписании этого трудового договора.



6-й раунд, июнь 2021-го



Октябрьский суд Уфы удовлетворил иск Газизова из-за невыплаты 299,4 млн рублей. Юристы «Спартака» тут же сообщили, что подадут на апелляцию.



Пассия Леонида Федуна Зарема сообщила в интервью, какими методами Газизов предлагал избавиться от тренера Тедеско: «Он говорил, что Доменико нетрадиционной ориентации. Я в шоке: Леонид, что будем делать?»



7-й раунд, август 2021-го



Иск «Капитальных активов» московский суд не удовлетворил. При этом «Спартак» заявил, что Газизов никогда не увидит требуемых им денег.



8-й раунд, октябрь 2021-го



Верховный суд Башкирии удовлетворил все ходатайства «Спартака». Клуб заявил, что в Башкирии есть правосудие.



9-й раунд, октябрь 2021-го



Московский арбитражный суд признал незаконным соглашение о выплате 400 млн руб., и разрешил «Спартаку» взыскать с Газизова 88 млн руб.



10-й раунд, декабрь 2021-го



Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в выплатах. Тот, в свою очередь, заявил, что обжалует решение в кассационном суде.



11-й раунд, декабрь 2021-го



Газизов сообщил нечто удивительное:



«Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть акции клуба».



Детали раскрыл «Матч ТВ»: якобы Федун обещал Газизову 10% акций «Спартака» и бонус в 1 млн евро в год при выходе в еврокубки.



Позже Газизов даже показал в суде расписку от Федуна, а в «Спартаке» захотели провести экспертизу ее подлинности.



В клубе прокомментировали так: «Эту бумагу крайне сложно назвать каким-то обязательством. Это, скорее, какие-то наброски хотелок и условий, которые обсуждались сторонами перед заключением трудового договора, но которые не вошли в трудовой договор с господином Газизовым. Дополнительный опцион, кроме трудового договора с Газизовым, Федун не подписывал».



12-й раунд, январь 2022-го



Газизов подал жалобу, потребовал восстановить его в клубе и выплатить 86 млн рублей.



13-й раунд, январь 2022-го



Пассия Леонида Федуна высказалась по поводу Газизова.



«Слушайте, на самом деле этот персонаж нас уже очень сильно утомил. Просто как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает», - заявила Зарема.



14-й раунд, февраль 2022-го



«Спартак» сообщил о планах взыскать 100 млн рублей с Газизова.



«Спартак» в самое ближайшее время подаст несколько исков с целью взыскать с господина Газизова все убытки, в том числе за юридические услуги по делам, в которых он проиграл», - сообщили в клубе.



15-й раунд, февраль 2022-го



Газизов обратился в РФС из-за слов Федуна о том, что экс-гендиректор «выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы с клубом».



Шамиль посчитал, что эти слова умаляют его деловую репутацию. Он считает, что Федун нарушил регламент РФС по этике.



«Спартак» сообщил, что готовит ответ, а ярче всех высказался адвокат Добровинский:



«Я не вижу никаких оснований для наказания господина Федуна. Господин Газизов, видимо, юридически девственный, поэтому он просто зацепился за фразу, лишь бы сделать какую-то гадость».



