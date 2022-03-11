Россия может остаться без Интернета?

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2022, 18:41

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Американская компания Cisco объявила о приостановке продаж и всех бизнес-операций в России. Она занимается разработкой маршрутизаторов, которые перенаправляют компьютерный трафик из одной сети в другую. Компания является самым крупным производителем этих устройств.



Через маршрутизаторы Cisco проходит более 90% информации, которая поступает от источников по всей России. Их задача – с помощью специальных кодов и программ перенаправлять потоки информации к нужному адресату.



Внутри маршрутизаторов вполне могут быть установлены коды для запуска «спящей» вредоносной программы. Проверить это в России не представляется возможным. Контроль кодов осуществляется по удаленному доступу из США.



Какое «наследство» могла нам оставить бежавшая из России компания Cisco, и могут ли россияне лишиться Интернета?



Подробности смотрите в специальном выпуске на YouTube-канале главного редактора «Аргументов недели» Андрея Угланова.







