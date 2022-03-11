Россия может остаться без Интернета?

Американская компания Cisco объявила о приостановке продаж и всех бизнес-операций в России. Она занимается разработкой маршрутизаторов, которые перенаправляют компьютерный трафик из одной сети в другую. Компания является самым крупным производителем этих устройств.
Через маршрутизаторы Cisco проходит более 90% информации, которая поступает от источников по всей России. Их задача – с помощью специальных кодов и программ перенаправлять потоки информации к нужному адресату.
Внутри маршрутизаторов вполне могут быть установлены коды для запуска «спящей» вредоносной программы. Проверить это в России не представляется возможным. Контроль кодов осуществляется по удаленному доступу из США.
Какое «наследство» могла нам оставить бежавшая из России компания Cisco, и могут ли россияне лишиться Интернета?
Подробности смотрите в специальном выпуске на YouTube-канале главного редактора «Аргументов недели» Андрея Угланова.
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