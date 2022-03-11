Южноуральцы смогут получить достоверную информацию по принципу «одного окна»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

11 марта 2022, 18:24 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова ("Вечерний Челябинск")

Правительство России запустило информационный ресурс "Объясняем.рф".

На портале ежедневно и оперативно публикуются ответы на вопросы граждан по социально значимым темам, таким как продовольствие, финансы и социальная защита. На сайте "Объясняем.рф" размещается только достоверная информация.

Жители Челябинской области смогут быстро получать ответы на свои вопросы благодаря региональным ресурсам, которые были запущены недавно. Это паблики в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также мессенджере "Telegram". Кроме ответов на вопросы, в них также публикуются полезные ссылки и номера телефонов.

По мнению члена Общественной палаты Челябинской области Евгения Савченко, ресурс "Объясняем.рф" будет очень востребован, так как он работает по принципу «одного окна» и содержит объективную и квалифицированную информацию.