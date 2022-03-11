У производителей телефонов есть возможность дистанционно парализовать устройства

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11 марта 2022, 18:19 Источник: Аргументы недели-Крым

Эксперты предупредили, что у производителей есть возможность дистанционно парализовать устройство и посоветовали сделать копию данных.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Иван САМОЙЛЕНКО рассматривает радикальные меры по введению санкций, связанных с блокировкой мобильных телефонов, маловероятными, но возможными. По его словам, производители изначально закладывают в устройство такую возможность.

САМОЙЛЕНКО рекомендует приготовится и скопировать данные из аппарата – в случае его блокировки устройство запустить не получится.

Касаться санкции могут не только американских, но и китайских мобильных устройств, которые комплектуются американскими компонентами. К тому же Китай отказал России в поставке запасных частей для самолетов и кредитовании на государственном уровне, что увеличивает риск поддержки «мобильных санкций».