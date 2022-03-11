Южноуральский депутат Сергей Астафьев: «Мы поддерживаем мирных жителей Украины»

Украинцы и русские всегда были братскими народами, добавил парламентарий.
Своевременным и правильным назвал решение о проведении спецоперации заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Металлургического района города Челябинска Сергей Астафьев.
В беседе с корреспондентом сайта «МК-Челябинск» он отметил, что жители ЛНР и ДНР 8 лет терпели угнетение. «Процесс демиталиризации и денацификации Украины идет в правильном русле», добавил Сергей Астафьев.
Он подчеркнул, что украинцы и русские всегда были братскими народами.
«И, конечно, всех мирных жителей мы поддерживаем, переживаем за их состояние и благополучие», – прокомментировал заместитель руководителя фракции.