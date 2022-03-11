Южноуральский депутат Сергей Астафьев: «Мы поддерживаем мирных жителей Украины»

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11 марта 2022, 18:14 Татьяна Михайлова Источник: МК-Челябинск

Фото с сайта Совета депутатов Металлургического района metsovet.ru

Украинцы и русские всегда были братскими народами, добавил парламентарий.

Своевременным и правильным назвал решение о проведении спецоперации заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Металлургического района города Челябинска Сергей Астафьев.

В беседе с корреспондентом сайта «МК-Челябинск» он отметил, что жители ЛНР и ДНР 8 лет терпели угнетение. «Процесс демиталиризации и денацификации Украины идет в правильном русле», ­ добавил Сергей Астафьев.

Он подчеркнул, что украинцы и русские всегда были братскими народами.

«И, конечно, всех мирных жителей мы поддерживаем, переживаем за их состояние и благополучие», – прокомментировал заместитель руководителя фракции.