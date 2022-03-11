Россияне пока опасаются бронировать туры на морские курорты

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11 марта 2022, 18:12 Источник: Аргументы недели-Крым

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру, изучив динамику покупок пришел к выводу – резко упало число заявок на май и дальше.

Доля ранних бронирований на май на предыдущей неделе была в 3,4 раза меньше, чем год назад, а на лето — в 6,4 раза меньше. По ж/д билетам снижение интереса к раннему бронированию не такое заметное, всего 30%.

В норме бронирования растут от недели к неделе ближе к дате поездки. Например, в 2021 году билеты с вылетами в мае с 1 по 7 марта бронировали в 2,3 раза чаще, чем в среднем в предыдущие восемь недель. А в этом году бронирование билетов на май в ту же неделю года сократилось примерно на 45% по сравнению со средним уровнем за предыдущие шесть недель.