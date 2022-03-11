Южноуральцев призвали опираться только на факты

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11 марта 2022, 18:02 Татьяна Михайлова Источник: Полит74

Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

Фейковую информацию нужно развенчивать.

Председатель Совета депутатов Сурменевского сельского поселения Верхнеуральского района Александр Егоров отметил, что из-за западных санкций России будет нелегко, но эти трудности преодолимы. В разговоре с корреспондентом издания «Полит 74» он подчеркнул важность денацификации Украины и добавил, что противоречия можно было решить иначе, но соседнее государство не было готово к диалогу.

Кроме этого парламентарий напомнил, что верить нужно только достоверной информации, а фейки развенчивать фактами.