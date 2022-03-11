Латышский журналист Айвис Цериньш: Эпоха толерантности закончилась по отношению к русскоязычным Латвии

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11 марта 2022, 16:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередной раз русскоязычные Латвии, увы, подверглись агрессивному осуждению со стороны, видимо, националистически настроенных латышей. А причина кроется в социальном опросе.

В Латвии был проведен социальный опрос: каков процент поддержки России и Украины среди русскоязычных семей. Данный опрос проводила местная организация SKDS.

Согласно результатам опроса, 90% респондентов, родным языком которых является латышский, поддерживают Украину, и только 1% - Россию.

Среди респондентов, чей разговорный язык в семье русский, почти половина или 46% не поддерживают ни одну из сторон, 22% респондентов поддерживают Украину, а 21% - Россию.

Иными словами, русскоязычные Латвии имеют иное мнение, чем латышскоговорящие жители страны.

После публикации в латвийских СМИ результатов данного опроса, увы, в социальных сетях возникло обсуждение. Почему увы? Да потому, как очередная волна негатива, агрессии вылилась на головы русскоязычных Латвии. Судите сами…

Некий Лаурис Рейникс, латышские СМИ называют его популярным, но мне это имя ни о чем не говорит, пишет в социальных сетях: «Эти результаты опроса реально пугают! Серая зона пытается «усидеть на двух стульях», а красная – на одном. «Красных» нужно лишить гражданства ЛВ. Это реальная угроза. А еще есть красная зона среди молчаливых латышей. И я знаю одного из них…»

Делаем выводы: что есть русскоязычные в Латвии? Они – «серая и красная» зона! Другого «названия» по мнению популярного г-на Рейниса – нет!

А вот латвийский журналист Айвис Цериньш «сходил по-большому» - «Кричащий опрос. Эпоха толерантности закончилась. Особенно, по отношению к русскоязычным, проживающим в Латвии. В этом вопросе нет таких ответов «одну или другую», «трудно сказать», если вы разумное существо»

Разберем это мнение журналиста Латвии!

Итак, что значит толерантность?

Толерантность – способ без агрессии воспринимать мысли, поведение, формы самовыражения и образ жизни другого человека, которые отличаются от собственных!

Иронично, не правда ли?

Г-н журналист, к сожалению, не может сдержать свой гнев, агрессию в отношении русскоязычных, но при этом говорит о толерантности!

Я понимаю так: любое мнение, которое не совпадает и имеет иные формы, чем у г-на Цериньша – вражье!

Разбираемся без «нервов» дальше: иными словами, раз «позитивное» отношение закончилось, то «ату, ату этих русскоговорящих Латвии!» «Ату» - натравливание собак во время охоты на лесных животных… А вот ту, видимо, мое личное мнение, на людей.

Сегодня официальная позиция правительства Латвии в отношении русскоязычных Латвии – «вы наши!» Но, я думаю, что это больше на словах… Стала так думать, когда проанализировала все, что пишут в латвийских СМИ.

Выскажу свое мнение, как наблюдателя: призыв – «вы наши» мне напоминает … «молчите, русские Латвии, молчите, пожалуйста сейчас, а то придет «этот сосед» и начнет освобождать вас от национализма!»

Совсем недавно я разговаривала со своей коллегой из России, кстати, девушка прогрессивных взглядов, но она даже не выдержала после того, когда я отправила ей некоторые статьи из латвийских СМИ в отношении русскоязычных… Она изрекла: «Ваши националисты реально ничего не боятся? Наш Владимир Владимирович может в таких вопросах быть «скор на руку». Национализма он не терпит!»

Итак, г-н «не очень далекий» журналист Айвис Цериньш, видимо, считает, что его пост о «конце толерантности к русскоязычным Латвии» - благо! Мне странно, что человек не понимает, что делает только хуже … Своей маленькой, но такой красивой стране, своим соседям-латышам, которые состоят в «смешанных» браках, и тем, кто не делит людей по национальному признаку. А более того, своими высказываниями он просто «отбросил» многих русскоязычных не в сторону Латвии … Почему? Элементарный инстинкт самосохранения: русскоязычных несомненно посетила мысль: «Сколько бы мы не старались интегрироваться, сколько бы ни работали на благо Латвии и призывали к миру, увы, нас называют «серой зоной, людьми второго сорта», а если, что коснется, то нас будут убивать! Мы должны держаться вместе и суметь постоять за себя. И нам нужна помощь тех, кто не считает нас людьми «второго сорта».

История знает страшные моменты… 11 июля 1943 год. Волынь. Этот день навеки останется в памяти людей доброй воли, как апогей резни, устроенной украинскими националистами против волынских поляков! Только за один день погибли 11 тысяч человек. И эта резня началась в воскресенье, когда люди отдыхали…

История помнит июнь 1941 года в Латвии, когда наступил Холокост евреев и продолжался до победы над нацизмом…

Люди помнят это на генетическом уровне. И когда возникают подобные посты, то из недр памяти всплывают факты истории, слова националистов Латвии, которые, кстати, «заседают» в Сейме и правительстве о том, что «русские во всем виноваты! Лишить их вида на жительство в Латвии, выселить». И, как же должен человек в такой ситуации защищаться? Что он должен чувствовать, когда на его Родине, где он родился, крестился, женился, работал на благо страны, и стал «чужим»?»

Русскоязычные в Латвии, мое мнение, перестают чувствовать себя в безопасности… Да, вот из-за таких постов, которые разжигают межнациональную рознь. И знаете, такие высказывания нельзя списать на эмоции – это позиция в отношении русскоязычных Латвии от подобных «журналистов» и иже с ним… И это далеко не первый случай.

Когда «на арену» выходят латвийские политики, режиссеры, видные деятели и убеждают русскоязычных, что «они наши», а потом их называют «серая зона, виновники», то как же можно верить всем этим государственным мужам? Одно слово – наши, а другое – ненависть…

Я не встречала в Латвии русскоязычных, которые бы «радовались» боли, крови, смерти… Я знаю русскоязычных и многих латышей, которые живут бок о бок в мире, спокойствии, дружбе. Они не хотят вражды! Но есть «кучка» националистов, которая просто «зовет», «зовет», «зовет», чтобы «пришли и спасли»…

Я много раз выступала за мир и дружбу между латышами и русскими: писала, выступала, призывала…

Сегодня… я просто устаю от ненависти некоторых националистов к русскоязычным Латвии… Не дай Бог, если у нас, русскоязычных Латвии, закончится терпение…

Г-да националисты Латвии! Прошу! Прекратите стравливать национальности! Мы хотим жить дружно!