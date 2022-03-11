По заявлению жителей Феодосии возбуждено дело против человека, сделавшего на заборах ​надписи против спецоперации​

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11 марта 2022, 15:41 Источник: Аргументы недели-Крым

С жалобами на оскорбления, касающиеся проводимой военной спецоперации, в полицию обратились жители города, прочитавшие их на заборах.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска с помощью камер видеонаблюдения задержан подозреваемый ранее судимый 26-летний житель Феодосии, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Мужчина рассказал, что надписи нанёс в ночное время на различные объекты, расположенные в общественных местах города, тем самым выступив против действий вооруженных сил Российской Федерации.

Отделом дознания ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Также в отношении задержанного составлен административный протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ по факту публичных высказываний в социальных сетях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Материал направлен в суд.