Сенатор Святенко: Москва развивает региональные меры поддержки семей с детьми

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11 марта 2022, 14:16

Фото: сайт СФ РФ

Система федеральных и региональных мер по поддержке семей развивается в России в соответствии с запросами общества. Об этом рассказала сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.



«Оказание материальной и нематериальной поддержки семей с детьми — это последовательная государственная политика, и сегодня как никогда важно помочь тем, кто в наше сложное время растит новое поколение россиян. <…> Значимым фактором для родителей являются не только общие для всех федеральные пособия, но и региональные», — сказала Инна Святенко.



По ее словам, в столице развивается собственная система поддержки семей с детьми, которая предусматривает различные жизненные ситуации.



«Рождение ребенка — это большие перемены в финансовом состоянии семьи, и поэтому столичные пособия по рождению ребенка, пособия для молодых семей, натуральные меры поддержки, такие, как коробка для новорожденного — это меры, которые востребованы и хорошо зарекомендовали себя», — отметила сенатор.



Парламентарий также напомнила, что во вторник, 8 марта, президент РФ Владимир Путин объявил о введении новых мер поддержки для всех малоимущих семей страны – пособие на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.



«Его размер будет гибким и зависеть от реальных доходов семьи, имущества. Базово устанавливается размер в 50% прожиточного минимума ребенка, однако, если доходы в семье низкие, размер пособия может быть увеличен до 75% прожиточного минимума, а в особо сложных случаях — и до 100% прожиточного минимума ребенка», - сказала Инна Святенко.



Она пояснила, что пособия будут начисляться с 1 апреля 2022 года, а заявление можно оформить через портал «Госуслуги».



«Все понимают, что в сложной жизненной ситуации семье нужно не только пособие, но и адресная помощь. Поэтому Москва берет на себя и вопросы помощи продуктами, вещами, техникой. Сами механизмы проработаны детально: родители получают электронные сертификаты, которые могут потратить, выбирая именно то, что нужно детям, в соответствии с их желаниями, предпочтениями, нуждами. Только за прошлый год москвичи получили свыше 92 тыс. таких сертификатов на приобретение детских товаров, 85 тыс. — на продукты питания, 12 тыс. — на приобретение товаров длительного пользования», – уточнила парламентарий.



Кроме того, сенатор отметила, что в прошлом году была принята давно обсуждаемая мера поддержки для многодетных семей - право бесплатного проезда в столичном транспорте для обоих родителей.



«Кроме снижения нагрузки на семейный бюджет, это даст возможность и маме, и папе больше времени проводить с детьми, равномернее распределять нагрузку между родителями, дать больше возможностей для развития детей: возить их на занятия, кружки», — пояснила Инна Святенко.



Она также подчеркнула, что важно своевременно повышать выплаты, корректировать их.



«Поэтому с 1 января 2022 года социальные выплаты и детские пособия в столице проиндексированы на 4,8%», — добавила Инна Святенко.



Сенатор уточнила, что работа над мерами поддержки для родителей продолжается и на московском, и на федеральном уровне.



«Сегодня в разработке находится очень важная инициатива, которая будет четко регулировать сохранение пособия по уходу за ребенком для мамы, которая вернулась на работу на неполный рабочий день. Сегодня многие мамы выходят на работу раньше, чем предусмотрено законом, по разным обстоятельствам. Это и недостаток средств, и желание продолжить карьеру, сохранить достигнутые позиции. Кто-то берет на себя удаленную почасовую работу, что также позволяет повысить доход семьи и сохранить навыки», — пояснила сенатор.



Парламентарий отметила, что необходимо закрепить право на пособие и вместе с тем оговорить, при каких именно условиях рабочий день считается неполным.



«Это назревшая в новых условиях необходимость. Разночтения уже приводят к несправедливым ограничениям для мам и штрафам для работодателей. Мера необходима российским семьям, она позволит поддержать доходы на хорошем уровне и при этом дать матери возможность заниматься в остальное время нуждами детей. Такие гибкие, основанные на современных реалиях меры, нужны нашему обществу», — заключила Инна Святенко.



