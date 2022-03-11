McDonald's будет тратить до $50 млн в месяц на выплаты сотрудникам и партнерам

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11 марта 2022, 13:50

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В компании McDonald's назвали сложности в логистике причиной временной приостановки работы на всей территории РФ с 14 марта.



«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания McDonald's с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме», - рассказали в пресс-службе McDonald's.



«К сожалению, на данный момент McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости», - добавили в пресс-службе.



Сообщается, что ежемесячные расходы для обеспечения выполнения всех обязательств компании перед сотрудниками и поставщиками составят до 50 миллионов долларов.



«В системе McDonald's в России работает более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков – еще около 100 тысяч. Забота о сотрудниках – главный приоритет компании, поэтому все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе», - уточнили в пресс-службе.



Отмечается, что также будут сохранены все социальные льготы и гарантии, которые предоставляет компания своим сотрудникам.



Кроме того, компания планирует поддерживать поставщиков, которые могут испытывать сложности в связи с временной приостановкой обслуживания гостей McDonald's в России. В период временного закрытия залов McDonald's будет также выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями.



Также в пресс-службе компании отметили, что благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит свою деятельность, выполняя важнейшую миссию помощи семьям с детьми.



