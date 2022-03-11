McDonald's будет тратить до $50 млн в месяц на выплаты сотрудникам и партнерам

В компании McDonald's назвали сложности в логистике причиной временной приостановки работы на всей территории РФ с 14 марта.
«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания McDonald's с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме», - рассказали в пресс-службе McDonald's.
«К сожалению, на данный момент McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости», - добавили в пресс-службе.
Сообщается, что ежемесячные расходы для обеспечения выполнения всех обязательств компании перед сотрудниками и поставщиками составят до 50 миллионов долларов.
«В системе McDonald's в России работает более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков – еще около 100 тысяч. Забота о сотрудниках – главный приоритет компании, поэтому все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе», - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что также будут сохранены все социальные льготы и гарантии, которые предоставляет компания своим сотрудникам.
Кроме того, компания планирует поддерживать поставщиков, которые могут испытывать сложности в связи с временной приостановкой обслуживания гостей McDonald's в России. В период временного закрытия залов McDonald's будет также выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями.
Также в пресс-службе компании отметили, что благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит свою деятельность, выполняя важнейшую миссию помощи семьям с детьми.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Потанин призвал осторожно подходить к конфискации объявивших об уходе из России западных компаний: это вернет РФ в 1917 год
Глава МВФ Кристалина Георгиева: не буду спекулировать, дефолт в России более не является невероятным событием
Минобороны РФ: украинские националисты отбирают предназначенные для эвакуации беженцев школьные автобусы
- #ЗАУГЛОМ Зачем Америка скупает русский обогащенный уран
- 15:41 По заявлению жителей Феодосии возбуждено дело против человека, сделавшего на заборах надписи против спецоперации
- 15:24 СК возбудил дело о призывах к насилию и убийствам в отношении граждан РФ из-за действий сотрудников Meta
- 15:13 Генпрокуратура РФ направила заявление в суд о признании Meta экстремистской организацией
- 14:16 Сенатор Святенко: Москва развивает региональные меры поддержки семей с детьми