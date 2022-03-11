Россияне стали чаще задумываться об эмиграции

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11 марта 2022, 13:10

Россияне в последние дни активно интересуются техническими возможностями выезда из страны. Граждане регулярно прибегают к услугам юристов и экспертов по миграционным вопросам. Особый интерес проявляется к системе конвертации валют и способах объявления себя банкротом. У репетиторов по иностранным языкам повышенный спрос на изучение китайского, грузинского и даже иврита.



Сервис помощи в решении бытовых задач YouDo сообщает о росте запросов по организации международных перелётов, консультаций психологов. Эксперты по миграции отмечают, что россиян волнует вопрос не столько переезда, сколько возможностей для эмиграции при наличии долгов, обязательств, административных наказаний. Наиболее вероятными направлениями эмиграции россиян станут государства, с которыми сохранилось авиасообщение. Это Турция, Армения и ещё несколько.



Социологи, впрочем, фиксировали интерес россиян к миграции ещё до начала спецоперации России на Украине. Так, четверть школьников старших классов готовы уехать из страны сразу после завершения учёбы. Правда, мало кто понимает, что для проживания в другом государстве требуется наличие компетенций и знаний для трудоустройства.