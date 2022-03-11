Очередной этап масштабного благоустройства Челябинска начнется весной

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

11 марта 2022, 12:36 Татьяна Михайлова

Фото: Людмила Ковалева

Мэр Наталья Котова поделилась планами по созданию комфортной городской среды.

В Челябинске идет подготовительная работа к очередному этапу масштабного благоустройства. Об этом сообщила глава города Наталья Котова на своей странице в социальной сети. Как подчеркнула мэр, за последние два года Челябинск совершил рывок в сфере благоустройства, снижать темпы власти не планируют.

Согласно планам, в этом году преобразятся территория около дворца спорта «Юность», Сад камней, сквер «Плодушка», площадки перед бывшими ДК металлоконструкций и «Станкомаш». Кроме этого, будут обновлены прогулочные зоны по улицам 40-летия Победы, Братьев Кашириных, Свободы, Российская, Евтеева, Университетская набережная. Проведут работы по благоустройству на участках набережной реки Миасс, в скверах между Каслинской и Кыштымской, на Труда – Володарского и на Трудовой. Зеленые уголки появятся на улицах Бажова, Рождественского; в Чурилово, Новосинеглазово, АМЗ. Возле бассейна «Строитель» обустроят экосквер.

В дополнение к этому Наталья Котова анонсировала работы по благоустройству дворов, модернизации школьных стадионов, ремонту фасадов и крыш зданий, высадке деревьев, обустройству новых пляжей.

Городские власти грамотно подошли к выбору территорий, которые будут благоустроены, считают эксперты. «Можно сотню раз повторить о важности данных проектов, думаю каждый и сам понимает, что благоустройство Челябинска ждет каждый горожанин. Каждая из заявленных локаций шикарна. Давно пора заняться «Садом камней», пора сделать красивую площадь перед дворцом спорта «Юность», пора добавить жизни в угасшие скверы», – прокомментировал главный редактор «Челябинск Сегодня» Александр Файрузов.

Принятая стратегия развития Челябинска не ограничивает город функционалом «поселка при заводе», а, наоборот, делает его центом технологических инноваций. Такого мнения придерживается главный редактор сайта «Вечерний Челябинск онлайн» Максим Бодягин. Он считает, что за два предыдущих года городу удалось достичь заметных успехов в благоустройстве. Например, в поселке Локомотивном, в котором раньше не было общественных пространств, наконец-то появился сквер.

«Еще одна веха, обычно не замечаемая наблюдателями, но очень важная для жителей – ремонт междворовых и внутридворовых проездов, который впервые (!) был проведен в городе в прошлом году. Некоторые из этих проездов не ремонтировались десятки лет, а некоторые – вообще никогда», – отмечает Максим Бодягин.

Немаловажен и тот факт, что городские власти придерживаются курса максимальной открытости. У горожан есть множество инструментов для того, чтобы влиять на облик Челябинска: голосования на портале «Активный житель 74», сессии соучастного проектирования и общественные обсуждения.