Через 20 лет Европа погибнет без русских войск от собственной деградации

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11 марта 2022, 12:30 Источник: Независимая газета

Уже 600 лет опасность для России исходит исключительно с Запада. Причем опасность страшная.



Вспомним, как в 1605 году в Россию вторглись банды польских панов, решивших сделать царем свою марионетку – Гришку Отрепьева. Москвичи восстали, убили Гришку, сожгли его труп, пеплом зарядили пушку и выстрелили на запад, откуда он пришел.



Шведы обещали помощь новому царю Василию Шуйскому. А взамен занялись грабежом и захватили Новгород, Ладогу и другие русские города.



Если верить либералам, то Карл XII пришел с армией под Полтаву исключительно с целью поддержки «антиколониального восстания» гетмана Мазепы. А остальные европейские страны не помогли шведам лишь по одной причине – из-за общеевропейской Войны за испанское наследство 1701–1714 годов.



Зато после этой войны и вплоть до поражения 1870 года Франция регулярно вмешивалась в «спор славян между собою».



Так, в 1733 году в Речи Посполитой состоялись очередные выборы короля. И по старой традиции из Европы с барабанным боем вошли стройные ряды электората. Но впервые в истории в избирательной кампании приняли участие и российские избиратели под командованием генерал-аншефа Ласси.



12 мая 1734 года к осажденному русскими Данцигу подошел французский флот и высадил три лучших королевских полка – Блезуа, Перигорский и Ла Марш. Русский фельдмаршал граф Миних довольно улыбался, разглядывая в трубу высадку французов. «Надо их немедленно атаковать, пока все не высадились», – предлагали русские офицеры. «Молчать! Благодарю Бога, Россия нуждается в руках для извлечения сибирских руд», – ответил граф.



Миних не удостоил французов сражением. Хватило блокады и бомбардировки Данцига. 12 июня 1734 года французы и сторонники альтернативного короля Стася Лещинского капитулировали. Сам Стась, переодевшись нищим, бежал.



На родину вернулось не более 5% капитулировавших французов. Часть их оказалась в Сибири, а остальные – в барских поместьях в качестве гувернеров, обучавших будущих «екатерининских орлов».



Французская революция и действия республиканских войск в Европе нисколько не угрожали России. Это хорошо понимала мудрая Екатерина II, громче всех обличавшая якобинцев и не пославшая против них ни одного солдата.



Увы, Павел I и его «благословенный» сын Александр под сильным нажимом немецкой мафии при русском престоле (разных там Адлеров, Алленбергов и др.) втянули Россию в войну против Франции. Лев Толстой в «Войне и мире» хорошо показал мнение прозорливых русских людей о походе 1805 года. Помните Шиншина: «Ерема, сидел бы ты дома и точил свои веретена».



Амбиции Александра I и гешефт германской мафии обошлись России в 3 млн погибших и разрушение Москвы. Александр позволил Западу обмануть Россию на Венском конгрессе 1815 года. Россия, больше всех потерявшая в ходе Наполеоновских войн, получила лишь герцогство Варшавское, ставшее головной болью империи до 1915 года.



Стоит напомнить, что в Великой армии Наполеона, вторгшейся в Россию в 1812 году, этнических французов было менее 40%. Причем в Москве солдаты императорской гвардии не были замечены в грабежах, а грабили русскую столицу в основном немцы, итальянцы и особенно поляки.



В 1854 году Англия, Франция и Сардинское королевство наплевали на все договоры 1815 года и напали на Россию. Крымская война закончилась разрушением Севастополя и запрещением России иметь военный флот на Черном море.



Главным виновником Первой мировой войны является Англия. Ее правящие круги сочли опасным рост германской промышленности, ее военного и торгового флотов. Уже в 1897 году началось коренное реформирование британского флота, целью которого была война с Германией. Естественно, Лондону потребовалось большое количество «пушечного мяса». Для его добычи «просвещенные мореплаватели» использовали кнут и пряник.



В 1898 году англичане ударили кнутом французов в Фашоде в верховьях Нила, а затем выдали пряник в виде нескольких территорий в Центральной Африке. Англичане вместе с японцами в 1904–1905 годах устроили порку Николаю II, а в 1907 году выдали ему пряник – зону влияния в Северной Персии. Так англичане получили первосортное русское «пушечное мясо» для войны с кайзером.



Спору нет, Франция мечтала об Эльзас-Лотарингии, царь Николай – о Царьграде, но в любом случае без британских интриг «Великая война» никогда бы не состоялась.



Когда в стране начинается смута, туда немедленно вторгаются европейские «миротворцы». Так было во Франции в 1789–1799 годах, в Китае в конце XIX – начале ХХ века, в Югославии, Ливии и т.д.



Не стала исключением и революция в России. К нам с начала 1918-го по октябрь 1922 года заявилось свыше 3 млн интервентов – немцев, австрийцев, турок, англичан, французов, американцев, японцев и др. Одно перечисление стран-интервентов займет большой абзац. Возьмем ту же Грецию. У нее, видимо, не было иных забот, чем посылка в Черное море всех своих боеспособных кораблей и дивизий.



Все без исключения армии белых и сепаратистов не только получали поддержку интервентов, но и физически не могли быть созданы без вторжения иностранных войск. Без поддержки интервентов ни одна белая армия не продержалась бы и трех месяцев.



Так, в конце лета 1919 года Англия решила вывести свои войска из России, по поводу чего премьер-министр Ллойд Джордж изрек: «Если продолжим войну, получим Советы на Темзе». Через месяц после эвакуации британских войск из Мурманска и Архангельска белая армия генерала Миллера разбежалась.



Также через месяц после ухода англичан белые драпанули с побережья Каспия – кто в Энзели, кто в Батум. А «героическая» Азербайджанская армия разбежалась после появления на границе четырех красных бронепоездов, два из которых без сопротивления взяли Баку.



В октябре 1920 года было заключено перемирие с Польшей, а в ноябре того же года Врангель вместе с воинством отправился в Константинополь. В октябре 1922 года после ухода японцев белая армия «воеводы Земской рати» Дитерихса драпанула из Приморья в Китай, Японию и Филиппины.



В 1941–1945 годах повторилось то же, что и в 1812-м. Большая часть комбатантов, воевавших против Красной армии, не являлись этническими немцами, родившимися в Германии в границах 1937 года.



Речь идет об армиях Финляндии, Италии, Венгрии, Словакии и Хорватии, а также о 200-тысячном французском добровольческом корпусе. 650 тыс. поляков надели форму вермахта и СС, а еще около 100 тыс. боевиков Армии крайовой воевали против СССР в 1941–1946 годах.



Ну а сейчас объединенная Европа ввела против России «страшные» санкции. Риторический вопрос: а когда мы жили без санкций? При Александре Невском? При Сталине?



Самое удивительное, что все санкции и походы на Россию цивилизованной Европе выходили боком. Ну, нападали на нас паны, немцы и французы. А затем русские оказались в 1813 году в Париже. В 1860 и 1945 годах – в Берлине. А Варшава с 1813 по 1915 год была русским губернским городом.



Судя по всему, Европа в ближайшие 20 лет погибнет и без русских войск. С конца ХХ века началась деградация Западной Европы. Уже сейчас туристы опасаются подходить к Эйфелевой башне из-за нападений арабов и негров. В больших городах Франции появились огромные кварталы мигрантов, где не действуют французские законы и боится появляться полиция. Я сам видел такой квартал в Марселе.



Труженики Западной Европы уже сейчас кормят миллионы мигрантов, принципиально не желающих работать, предпочитающих жить на пособия. В США уже ввели закон, не разрешающий арестовывать негров, укравших в магазине товаров менее чем на 1000 долларов. Причем продавец, применивший силу против грабителей, сам рискует оказаться за решеткой.



Рождаемость среди мигрантов на порядок превосходит рождаемость западноевропейцев. За последние 30 лет в несколько раз увеличилось число негров и арабов среди официальных лиц, включая министров и мэров больших городов. Сейчас фактически не существует французской культуры и цивилизации. Разумеется, кроме Корсики.



Что бы сказали о происходящем Мольер, Дюма, Гюго и Мопассан? Интересно, сколько дней потребовалось бы Анри IV, кардиналу Ришелье, «королю-солнцу» Людовику XIV или Наполеону, чтобы выдворить из Франции всех нарушающих законы мигрантов?



Не пора ли всем российским политикам, историкам, журналистам встать на защиту России и одновременно европейской цивилизации? И объяснить Западу, что его агрессивная политика и покровительство мигрантам и секс-меньшинствам ведет Европу к катастрофе. К середине XXI века традиционной Европы уже не будет. Если, конечно, она не сгорит раньше в пламени ядерной войны.



Александр ШИРОКОРАД, писатель, историк



