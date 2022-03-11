За добро ответишь

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11 марта 2022, 08:52 Игорь ПРИЛУКИН

Фото: lori.ru

В Новокубанском районе Краснодарского края фермер безуспешно ищет управу на своего пятидесятилетнего пасынка, который пытался прибрать к рукам его бизнес.



Кубанская правоохранительная система снова доказывает свою уникальность. Получается, что человек может растратить большие деньги, которые ему не принадлежат, потом годами не являться на вызовы следователя, ведущего его уголовное дело, и на судебные заседания. А затем вовсе уйти от ответственности, потому что его статью переквалифицировали на более легкую и по ней истек срок давности. Схема великолепна со всех сторон, кроме одной: положения потерпевшего. И самое интересное заключается в поразительно (если не сказать — подозрительно) лояльном отношении прокуратуры, которая, судя по фактам, взяла на себя функции адвоката человека, который, по сути, нарушил закон.



Как родного.

Владимир Зибров живет в станице Советской Новокубанского района и трудился в местном колхозе. В 1980 году семейная лодка дала трещину, и он развелся с супругой, у которой остался одиннадцатилетний сын Сергей. Владимир Назарович скоро сошелся с другой женщиной и принял как родного ее восьмилетнего сына Святослава К. Затем бывшая жена с сыном уехали в Ленинград, но Владимир Зибров продолжал принимать участие в воспитании сына.

В 1991 году, когда в стране начались великие перемены, Владимир Назарович организовал крестьянское (фермерское) хозяйство, взяв в аренду земельные паи односельчан. Зибров занимался выращиванием зерновых и масличных культур, вкладывая в дело все свои силы. Со временем Владимир Назарович завоевал авторитет как надежный партнер, и с ним охотно сотрудничали перерабатывающие предприятия, на которые он сдавал урожай.

Пасынок тоже рос, но в делах отчима участия не принимал. Годы шли, и Владимир Назарович решил постепенно отойти от дел. Для этого он пригласил из Питера родного сына Сергея и Святослава К. на беседу. Предложил им вдвоем взять на себя управление хозяйством, чтобы попробовать свои силы. Мужчины распределили обязанности и впряглись в дело.



Урожай раздора.

Так как оба новых управляющих работали — Сергей в Питере, а Святослав в Башкирии, решили трудиться на земле по очереди. И шестого сентября 2018 года Святослав К. дал распоряжение начать уборку кукурузы.

— Каждый день я ему звонил и спрашивал о делах, готов был приехать в любой момент, но Святослав говорил, что погоды не дают начать уборку. А потом я узнал, что он не только собрал кукурузу, но и сдал продукцию не на завод, с которым был оформлен договор, а на другое предприятие, и притом за наличный расчет, естественно, гораздо дешевле, — вспоминает Сергей Зибров. — Кроме того, он так же, за наличку, сдал 67 тонн семечки, но нам сказал, что подсолнечника было только шестьдесят тонн. Пришлось вмешаться Владимиру Назаровичу. Когда он узнал, что все эти махинации делались под его именем, а К. раздавал расписки, у отца Сергея прихватило сердце и он попал в больницу. Несколько недель мы его выхаживали, а когда отцу стало лучше, мне пришлось уехать по делам домой. Владимир Назарович вызвал Святослава, потребовал объяснений. Вместо того чтобы признать свою неправоту, тот схватил пожилого человека за ворот. Чем это могло кончиться, остается только гадать, но вмешался племянник отца Сергея, зашедший к нему по какому-то вопросу. Отец не хотел выносить сор из избы и через время предложил мне поговорить со Святославом, чтобы найти нормальный компромисс и работать вместе. Но на этой встрече К. сказал, что хозяйство принадлежит ему, хотя, конечно, никакого документального подтверждения этому нет и быть не может. А нам он посоветовал не мешать ему вести «свое дело».

Несмотря на уговоры родственников обратиться в полицию на предмет угроз и нападения, совершенного при свидетеле, Владимир Назарович отказался вмешивать правоохранительные органы в семейное дело. А вот Святослав, напротив, пошел в полицию и написал заявление о том, что В. Н. Зибров не выплачивал ему арендную плату за земельный пай с 1993 года, с требованием «восстановить справедливость». Фактами, когда рейдерские захваты огромных сельскохозяйственных предприятий начинаются с заявления одного недовольного пайщика, изобилует новейшая юридическая история. Правда, К. в заявлении почему-то не указал, что данный пай был включен в состав хозяйства только в 2009 году. Мать поддержала Святослава во всём. Сейчас идет процедура раздела совместно нажитого имущества, и там фигурируют весьма существенные суммы, но это, как говорится, другая история.

Владимиру же в 2018-м ничего не оставалось делать, как обратиться в полицию. В своем заявлении он подробно описал, как было дело, и предоставил доказательства ущерба в 1,2 миллиона рублей, который ему нанесли действия Святослава К.



Следствие по наклонной.

По логике и закону заявление должно стать поводом для проверки на предмет возбуждения уголовного дела. И такая проверка проводилась. Больше двух лет! Уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоении или растрата в крупном размере, наказание — до шести лет колонии) было возбуждено только шестого мая 2019 года. Затем, посчитав причиненный ущерб особо крупным по размеру, деяния Святослава К. переквалифицировали на часть 4 ст. 160 УК РФ, предусматривающую наказание до десяти лет лишения свободы.

— Святослав отрицал всё, включая то, что давал расписки. Следователь назначил почерковедческую экспертизу, которая однозначно доказала, что документы были завизированы именно гражданином К. В деле есть масса свидетелей, которые подтверждают умышленное присвоение денег, и у нас не было сомнений, что следствие доведет всё до логичного конца. Однако со временем появились опасения. Например, К. ни разу не явился на допрос к следователю по разным причинам. Кроме того, налицо было явное затягивание по срокам. Тем не менее 28 сентября 2020 года, то есть через год и три месяца после возбуждения, Святослава ознакомили с уголовным делом, чтобы затем передать его в суд. А через неделю мы узнали, что дело в суд не пойдет, так как направлено на дополнительное расследование. Стали разбираться и вскоре узнали, что противоправные действия переквалифицировали на статью 330 УК РФ «Самоуправство», то есть гораздо более легкую. При этом никто не уведомлял потерпевшую сторону о таких метаморфозах. И никакие дополнительные следственные действия не проводились: ни экспертизы, ни исследования доказательств — ничего. Просто вязли и поставили перед фактом, что это теперь не присвоение и растрата, а самоуправство. Притом всё произошло очень быстро, хотя до этого момента правоохранители не особо спешили с расследованием.

Резкая смена позиции прокуратуры по делу Святослава К., когда тяжкое уголовное преступление «сливают» едва ли не в область «административки», произошла не просто так, а по чьей-то команде? Не хотелось бы в это верить, но факты настоятельно подталкивают к такой версии. Ведь совершенно непонятно, чем руководствовалась прокуратура, облегчая статью гражданину К. Может быть, прокурор поверил Святославу на слово, что отчим ему что-то должен и пасынок лишь забирал свое? Даже приняв этот абсурдный по своей сути аргумент, необходимо его документально подтвердить, а его нет и быть не может. Имеется лишь иск К. в арбитражный суд, но он лежит там с 2020 года, никакого решения по нему не принято, и если исходить из доказательств, то вердикт вряд ли устроит Святослава и, по сути, защищающую его прокуратуру.

Тем не менее дело рассматривалось в Новокубанском районном суде и было принято решение прекратить следствие ввиду истечения сроков давности по столь легкой статье. Это решение совершенно не устроило Зиброва — он обратился в апелляционную инстанцию. Краевой суд отменил решение районного и отправил дело на рассмотрение в ином составе. Это решение не обжаловано и вступило в законную силу, и в нем четко указано, что имеющееся по делу обвинительное заключение не отвечает нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ и препятствует рассмотрению дела в суде (данное утверждение изложено в апелляционном постановлении Краснодарского краевого суда по делу №22-3691/2021). Но прокуратура словно не замечает, мягко говоря, нестыковок и с упорством, достойным лучшего применения, продолжает выступать фактически в роли адвоката Святослава К., бомбардируя суд протестами по поводу апелляционного решения.

В причинах такого своеобразного трактования материалов дела должна бы разобраться вышестоящая инстанция, вплоть до Генеральной прокуратуры РФ, назначив внутреннюю проверку действий своих сотрудников. Но этого не происходит, хотя сам факт переквалификации статьи на самоуправство вызывает массу вопросов: чем вызвано такое отношение — некомпетентностью, умыслом?.. Какое может быть самоуправство, если К., не являясь должностным лицом, взял и продал чужой урожай, присвоив деньги? Более того, на протяжении долгого времени он утверждал, что не подписывал никаких документов, и лишь экспертиза однозначно указала на ложность этого утверждения. Почему этот факт не заинтересовал прокуратуру, ведь это прямое доказательство воспрепятствования следствию? Документально подтвержденных фактов, указывающих на то, что Святослав К. банально обобрал некогда близкого человека и продолжает эти попытки, более чем достаточно, и они очевидны всем, кроме тех, кто по роду своей деятельности обязан стоять на стороне закона, — прокуратуры.

В настоящее время дело находится на рассмотрении мирового судьи Новокубанского района. И еще теплится надежда на справедливое и законное разрешение ситуации, на выполнение аспектов апелляционного решения, где четко сказано о невозможности рассмотрения дела без приведения имеющегося по нему заключения, составленного следователем, в соответствие с нормами УПК. И может, именно здесь поставят точку в отфутболивании дела по инстанциям и обяжут следственные и контролирующие органы правильно квалифицировать действия К., учесть причиненный ущерб и восстановить справедливость.

Дело не только растянулось на годы, но и, такое ощущение, плавно «сливается» в область административной ответственности. И вот тут возникает самый главный вопрос: чем вызвано столь лояльное отношение к гражданину К. со стороны прокуроров, которые своими действиями, по сути, дают сигнал к тому, что у любого человека можно отнять деньги, воспользовавшись его добрым отношением и доверием, а потом по-тихому отсидеться за мощными спинами тех, кто обязан вершить закон? Какая может быть административная ответственность с установленным ущербом в 1,2 млн рублей и куда прокуроры дели рекомендацию суда апелляционной инстанции, что в деле не просто растрата, а очевидная ст. 158 ч. 4 УК РФ (кража в особо крупном размере)? Прокуратура фактически проигнорировала судебное решение, что само по себе должно стать предметом разбирательства компетентных органов.

Сомнений нет, что ответы в юридической области будут получены. А с моральной стороны всё и так, к сожалению, очевидно.

От редакции: мы будем следить за развитием ситуации и публиковать материалы о ходе дела.