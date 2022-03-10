В Люберцах ребёнок выпал из окна

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10 марта 2022, 22:17

pixabay.com

Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры в Люберцах. По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает «Подмосковье сегодня».

О случившемся сообщили девятого марта. Известно, что в медицинское учреждение был доставлен ребенок с травмами, характерными для падения с высоты, в том числе с травмой головы.

Как позже выяснилось, мальчика нашли под окнами многоквартирного дома. По предварительным данным, ребенок был в квартире с матерью на четвёртом этаже, затем женщина отлучилась на кухню. Ребёнок забрался на подоконник, открыл окно и вывалился.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.