Губернатор Московской области призвал полицейских индивидуально реагировать на каждое обращение жителей

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10 марта 2022, 21:59

pixabay.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках встречи с правоохранителями в Красногорске призвал участковых полицейских индивидуально реагировать на каждое обращение жителей. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».



Воробьев отметил, что вопрос обеспечения безопасности граждан особенно актуален. Необходимо держать ситуацию на контроле, в том числе ситуацию с иностранцами, которые приехали в область работать.

«Здесь, в Путилкове, мы знаем, о чем говорим. Но и на других территориях нужно максимально обращать на это внимание, чтобы у нас не было эксцессов», - подчеркнул губернатор.



На каждого участкового в Путилкове приходится три-десять тысяч жителей. У старшего лейтенанта есть более 10 групп в соцсетях, куда люди напрямую передают сведения о нарушениях.

«Прошу, если какие-то жалобы и обращения жителей, относиться к ним серьезно с точки зрения установления причин — почему эти конфликты возникают, чтобы не запускать эту тему», - обратился Воробьев к правоохранителям.



Также он напомнил об инициированных изменениях в законодательстве, согласно которым, работодатели должны предоставлять мигрантам жилье.