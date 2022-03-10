Евгений Каминский рассказал о положении криптовалюты в непростое время

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10 марта 2022, 21:54

pixabay.com

Эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский рассказал «Вечерней Москве», что на курс криптовалюты политическая обстановка влияет минимально.



По его мнению, большее влияние окажет неопределенность в росте или падении нефтяных котировок и в логистике поставок.



«Сейчас мы видели рост, я думаю, что сейчас будет дальнейшее снижение: криптовалюта будет «искать дно», чтобы потом от него оттолкнуться и начать рост. В последние шесть–семь месяцев происходит снижение, которое связано не с текущей политической ситуацией, а с общемировой экономической ситуацией, в которой мы видим возрастание инфляционных рисков», — поведал Каминский.