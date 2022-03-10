Синоптик Леонид Старков обещает скорое потепление

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10 марта 2022, 21:24

Фото: pixabay.com

Уже к выходным зимние заморозки начнут таять, вещает «Радио 1» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.



Наступившее похолодание уже подходит к логическому завершению. К выходным начнет резко теплеть, а ночные морозы дойдут до -3 градусов. В воскресение днем температура уже начнет радовать плюсовой шкалой до двух-четырех градусов.



С потеплением придут и осадки.



«Солнечные дни сменятся облачными, пойдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ветер развернётся на западный и юго-западный и немного усилится», – сообщил Старков.



Атмосферное давление не будет превышать 760 мм ртутного столба.