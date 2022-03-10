В Москве прошли соревнования между учащимися инженерных и ИТ-классов

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10 марта 2022, 19:40

Фото из открытых источников

Более 150 команд столичных школ приняли участие в первом интеллектуальном турнире молодых ИТ-инженеров «Кибер-бой: Engineering vs IT». В нем силами померялись учащиеся 10-х и 11-х инженерных и ИТ-классов, которые в рамках программы предпрофессионального образования действуют в школах Москвы. Абсолютным чемпионом состязаний стал Антон Воробьев из школы № 641 имени Сергея Есенина. Серебро на счету Ильи Чайкина из школы имени Ивана Полбина, а бронзу завоевал Юрий Бочаров из Инженерной школы №1581.

«Турнир молодых ИT-инженеров “Кибер-бой: Engineering vs IT” проводится впервые, поэтому задания формировались исходя из довольно высоких требований к учащимся ИТ- и инженерных классов. Состязание было сложным, и команды школьников из полуфиналов уверенно преодолели этот рубеж. Это, несомненно, говорит о высоком уровне подготовки учеников предпрофессиональных классов», – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

По словам его заместителя Антона Марко, цель турнира предоставить школьникам площадку, где они могли бы посмотреть, как предметные знания и умения, получаемые ими на уроках физики, информатики и математики, можно применить при решении конкретных исследовательских и проектных задач. Кроме того, как отмечается на сайте Департамента образования и науки города Москвы, состязания призваны сформировать у подрастающего поколения инженерное мышление и культуру изобретательской и исследовательской деятельности в условиях конвергенции инженерных наук и информационных технологий.

В частности, школьники проводили исследования физических эффектов, разрабатывали модели механических, роботизированных или логических устройств. В полуфинал пробились по 10 команд из инженерной и ИТ-групп.

«Параллельно учащиеся знакомятся с инструментарием виртуальных лабораторий МЭШ (“Московской электронной школы” – прим. ред.). Используя эти инструменты, ребята получают возможность развить определенные навыки, причем не только предметные, но и навыки коммуникации, работы в команде и многие другие», – сказал Антон Марко.

В финале капитаны команд решали проектные и исследовательские задачи, выстраивали логические схемы, вносили изменения в готовые чертежи участников квалификационного этапа и выполняли задания математического блица.