Южноуральский депутат Дмитрий Шуткин: для России наступает новая эпоха

Страна начинает осознавать свое место в новом миропорядке.
Ситуацию на Украине прокомментировал председатель Собрания депутатов Карабашского городского округа Дмитрий Шуткин. Парламентарий признался, что ему больно видеть хаос нацисткой идеологии, в которую погрузилась Украина, всегда славящаяся своим гостеприимством и миролюбием.
«Сейчас надо быть спокойным и внимательным. И ответственным», – цитирует издание «МК-Челябинск» Дмитрия Шуткина.
Председатель городского собрания депутатов добавил, что для России наступили непростые времена. Но вместе с тем страна вступает в новую эпоху и начинает осознавать свое место в новом миропорядке.