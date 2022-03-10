Южноуральский депутат Дмитрий Шуткин: для России наступает новая эпоха

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10 марта 2022, 18:30 Татьяна Михайлова Источник: МК-Челябинск

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Страна начинает осознавать свое место в новом миропорядке.

Ситуацию на Украине прокомментировал председатель Собрания депутатов Карабашского городского округа Дмитрий Шуткин. Парламентарий признался, что ему больно видеть хаос нацисткой идеологии, в которую погрузилась Украина, всегда славящаяся своим гостеприимством и миролюбием.

«Сейчас надо быть спокойным и внимательным. И ответственным», – цитирует издание «МК-Челябинск» Дмитрия Шуткина.

Председатель городского собрания депутатов добавил, что для России наступили непростые времена. Но вместе с тем страна вступает в новую эпоху и начинает осознавать свое место в новом миропорядке.