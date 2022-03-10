Собянин: На поддержку малого и среднего бизнеса столицы выделяется 7 млрд рублей

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10 марта 2022, 17:04 Источник: sobyanin.ru

Фото: vk.com/mossobyanin

Власти Москвы выделили дополнительно 7 млрд руб. на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.



«Последние дни городские власти находятся в тесном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей. В ходе этого диалога были выявлены типичные проблемы и сложности, с которыми сталкивается московский бизнес в условиях растущего санкционного давления.



Вчера я провел заседание городской Комиссии по повышению устойчивости развития экономики, на котором мы определили приоритеты нашей работы и сформировали план первоочередных мер», – написал Сергей Собянин.



Он отметил, что правительство РФ и Центральный банк разрабатывают программы субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних обязательств, пополнение оборотных средств и выплату заработной платы – при условии встречных обязательств бизнеса сохранить рабочие места.



«Я поручил Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы оказывать максимальное содействие городским предприятиям, желающим принять участие в этих федеральных программах. Мы сделаем все необходимое, чтобы заявки на получение кредитов одобрялись максимально лояльно и оперативно.



На решение этих и других задач выделяем из городского бюджета 7 млрд рублей», - уточнил Сергей Собянин.



В блоге также отмечается, что для стабилизации работы бизнеса в условиях неопределенности планируется предоставить пострадавшим предприятиям и организациям отсрочку до 6 месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности; установить на 2022 г. мораторий на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда, включая предприятия, расположенные в ОЭЗ «Технополис «Москва»; сократить сроки получения постоянных и упростить порядок получения временных пропусков на въезд грузового транспорта – эта мера позволит не допускать перебоев в поставках продукции, сырья и комплектующих; ускорить контрактацию и увеличить авансирование по городскому заказу до 70%, а также пересматривать стоимость контрактов в случае обоснованного изменения цен из-за удорожания материалов и снижения курса рубля – эта мера поддержит существующих и потенциальных поставщиков продукции для государственных нужд.



