Хакерские атаки запада не повлияли на работу нового приложения ЯRUS

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10 марта 2022, 16:26

Приложение ЯRUS продолжает набирать обороты. Более 2 млн пользователей уже оценили российский сервис.

Многие россияне, в том числе блогеры, лидеры мнений и медийные личности переходят на ЯRUS. Это связано с постоянными санкциями и блокировкой западных приложений на территории РФ.

Несмотря на то, что запад сам виноват в оттоке пользователей, их такая ситуация не устраивает. Америка, Украина, Япония и Корея неоднократно подвергали российскую платформу мощным хакерским атакам, потратив при этом миллионы долларов.

Но дестабилизировать работу ЯRUS не удалось. Специалисты качественно проработали вопрос безопасности. Как сообщили в пресс-службе компании, работа в этом направлении ведется ежедневно.

Российское приложение соединило в себе функции Facebook, TikTok, и Youtube. Разработчики ЯRUS – россияне. Вместо поездки в США, решили остаться на родине и создать сильный отечественный продукт.

Сервисом пользуются уже более 2 млн человек. ЯRUS стало лидером скачиваний в магазинах приложений.

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