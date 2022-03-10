Экс-командир Национальных вооруженных сил Латвии Граубе: Украина может потерять часть территории

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

10 марта 2022, 15:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Раймонд Граубе

Экс-командир Национальных вооруженных сил Латвии Раймонд Граубе выступил перед латвийскими журналистами и отметил, что от Украины не стоит ждать безоговорочной капитуляции и отказа от независимости, но часть территорий она может потерять.



«Я думаю, что все закончится тем, что Украина может потерять часть своих территорий, отдать, как бы это ни назвали. С правом, как назвал президент Украины Зеленский, для украинцев, которые живут, например, в Донецкой области, решать в какую страну они хотят вернуться – не создавать препятствий для тех, которые хотят оттуда уехать. Россия хочет сейчас показать общественности свой результат: приближается для РФ святой праздник 9 мая, и им сейчас хочется показать, что это за праздник…» - заявил г-н Граубе.