Композитор Раймонд Паулс: Мне самому сейчас трудно

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10 марта 2022, 15:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латышские национальные СМИ пытаются всеми силами «вырвать» у известных людей страны «признание» - как они конкретно относятся к событиям на Украине? И прославленный Маэстро Раймонд Паулс не исключение.

Но получить четкого ответа от композитора не удалось, так как в семье Раймонда Паулса иные проблемы: его супруга Лана находится в больнице и ждет серьезную операцию.

«Мне самому сейчас трудно. Не до всех этих событий… сам еле двигаюсь…»

Один из близких семьи Паулса сказал, что «когда Лана успешно перенесет операцию, то, видимо, он (Паулс) выскажется о происходящем».