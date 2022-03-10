Пограничники Латвии утверждают, что притока граждан РФ в Прибалтику пока нет

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10 марта 2022, 14:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Повышенного притока граждан РФ в Латвию пока не наблюдается. Об этом заявил начальник Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс.

По мнению г-на Пуятса, с начала событий на Украине в странах, которые соседствуют с Россией, наблюдается увеличение уезжающих граждан РФ. В Латвии такой тенденции пока не наблюдается: Латвия приостановила выдачу виз гражданам РФ.

В свою очередь из Украины в Латвию прибыло более 4 300 беженцев, однако, часть из них не планирует оставаться в Прибалтике.

Господин Пуятис отметил, что латвийские пограничники в эти дни несут усиленную службу на границах с Россией и Беларусью.