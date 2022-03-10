В Челябинске состоялось заседание по совершенствованию законодательства

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10 марта 2022, 14:28 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой регионального правительства

Его провел Совет при Президенте РФ.

Очередное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства прошло в Челябинске. Оно состоялось под руководством председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Научно-юридическое сообщество проводит экспертизу проектов федеральных законов в сфере гражданского права. С 2003 года все законопроекты до их представления в Правительстве России сначала обсуждаются в Совете.

В заседании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона подчеркнул, что работа Совета направлена на формирование прочной правовой основы жителей страны.

Стоит отметить, что кроме заседания Совета в Челябинске также состоится научно-практическая конференция, посвященная договорным моделям фиксации и перераспределения рисков в гражданско-правовых обязательствах.