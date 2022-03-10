В Челябинске состоялось заседание по совершенствованию законодательства

Его провел Совет при Президенте РФ.
Очередное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства прошло в Челябинске. Оно состоялось под руководством председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Научно-юридическое сообщество проводит экспертизу проектов федеральных законов в сфере гражданского права. С 2003 года все законопроекты до их представления в Правительстве России сначала обсуждаются в Совете.
В заседании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона подчеркнул, что работа Совета направлена на формирование прочной правовой основы жителей страны.
Стоит отметить, что кроме заседания Совета в Челябинске также состоится научно-практическая конференция, посвященная договорным моделям фиксации и перераспределения рисков в гражданско-правовых обязательствах.