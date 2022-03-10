Челябинск вошел в тройку лучших городов Урала по уровню жизни

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

10 марта 2022, 12:47 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Д. Куткина («Вечерний Челябинск»)

Магнитогорск занял седьмую строчку рейтинга.

Сегодня телеграм-канал "Глав.Индекс" расположил города Уральского федерального округа по уровню жизни. Составители рейтинга основывались на исследовании, которое провел Финансовый университет при Правительстве РФ среди городов страны с населением свыше 250 тысяч человек по итогам прошлого года.

Челябинск получил от федеральных экспертов 53 балла и занял второе место рейтинга, уступив только Екатеринбургу. В индекс также включен еще один город Южного Урала – Магнитогорск, с 37 баллами он занял седьмую строчку.

Исследование Финансового университета учитывало несколько критериев, среди которых уровень дохода, качество ЖКХ, медицины, образования и другие. Как сообщает телеграм-канал "Аргументы Недели. Южный Урал", в городах Челябинской области отмечается высокий уровень медицины.