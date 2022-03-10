Минздрав России отчитался о плановом производстве отечественного инсулина

В Министерстве здравоохранения заявили о плановом производстве и передаче для распределения среди нуждающихся отечественного инсулина. Информацию сообщили в пресс-службе ведомства.
«Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идёт по плану», − цитирует RT слова источника.
Чиновники подчеркивают, что приоритетной задачей министерства является лекарственное обеспечение граждан. Этот вопрос всегда находится под контролем Минздрава.
Отметим, основные мировые производители инсулина в письменной форме подтвердили продолжение своего присутствия на российском рынке лекарств и продолжение поставок жизненно необходимого лекарства.