Минздрав России отчитался о плановом производстве отечественного инсулина

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10 марта 2022, 13:15

Минздрав РФ,Ulf Mauder/ dpa

В Министерстве здравоохранения заявили о плановом производстве и передаче для распределения среди нуждающихся отечественного инсулина. Информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

«Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идёт по плану», − цитирует RT слова источника.

Чиновники подчеркивают, что приоритетной задачей министерства является лекарственное обеспечение граждан. Этот вопрос всегда находится под контролем Минздрава.

Отметим, основные мировые производители инсулина в письменной форме подтвердили продолжение своего присутствия на российском рынке лекарств и продолжение поставок жизненно необходимого лекарства.