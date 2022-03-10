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Андрей Бочкарёв: В Москве реализуется масштабная программа транспортного развития

, 10:42

Андрей Бочкарёв: В Москве реализуется масштабная программа транспортного развития
Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в столице.
 
«В Москве сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города, которая включает в себя как строительство новых линий и станций метро, так и развитие улично-дорожной сети и железнодорожной инфраструктуры», - отметил Андрей Бочкарёв.
 
По его словам, в этом году в столице ожидается существенный рывок в реализации программы транспортного развития.
 
«До конца этого года мы планируем закончить строительство Большой кольцевой линии – самого масштабного проекта в истории столичного метростроения. Также завершится реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров. Традиционно много внимания в этом году мы уделяем дорожному строительству, в особенности – проектам хордовых магистралей и московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД», - добавил Андрей Бочкарёв.
 
Он отметил, что одним из ключевых направлений работы по развитию улично-дорожной сети является формирование транспортного каркаса Новой Москвы.
 
«ТиНАО – наиболее активно развивающаяся территория Москвы, где сегодня реализуется комплексный подход: вместе с жильем активно строятся новые социальные объекты, создаются рабочие места и, конечно, развивается транспортная инфраструктура», - подчеркнул заместитель мэра столицы.
 
Ранее Андрей Бочкарёв сообщал, что формирование единого транспортного каркаса Москвы, включающего в себя метро, железные дороги и хордовые магистрали, планируется завершить до 2024 года.

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