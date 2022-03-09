Латвийский политик Айвар Лембергс: Нужно сесть за стол переговоров

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9 марта 2022, 23:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Айвар Лембергс

Экс-мэр Вентспилса, политик Айвар Лембергс высказал свое мнение о ситуации на Украине. Явно, что некоторым политикам оно не пришлось «по вкусу».



«Как я оцениваю ситуацию? Как очень серьезную, с очень трагическими последствиями. Что здесь неправильного?



Далее меня спрашивают - как избежать наихудшего сценария? Сесть за стол переговоров с Путиным. Такое предложение высказал и Зеленский. Я думаю, что для того, чтобы был результат, за столом переговоров должны быть вместе НАТО, Евросоюз, Зеленский и Путин. Так можно остановить. Моя позиция такова - "плохой" мир лучше любой войны. Слабые переговоры без конфликта, лучше любого конфликта.



То, что это трагедия - кому это непонятно? К сожалению, в худшем случае этот конфликт может выйти за пределы Украины. Такой сценарий особенно опасен для Латвии, как страны, граничащей с Россией.

Минские соглашения невыполнимы, о них сейчас говорить не приходится, потому что главная тема, главная задача – прервать…»



Если г-н Лембергс выступает за переговоры, то националистически настроенный депутат Янис Домбрава заявил: «Мир не должен быть достигнут на условиях Кремля!»



Я полагаю, что г-н Домбрава за продолжение конфликта, а не за мир??? Или я что-то не так понимаю?