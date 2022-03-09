Из-за санкций ЕС против РФ в Ригу не доставляют грузы из Китая

Из-за санкций ЕС против РФ, увы, «страдает» и Рига – в столицу Латвии не доставляют грузы из Китая.
С этой недели в аэропорт "Рига" прибывают только почтовые и небольшие грузы, а поставки товаров электронной коммерции и транзитные грузы из Китая потеряны. Как пояснила Одиня, крупные грузовые авиаперевозчики, которые летали в Ригу, были из России. Она подчеркнула, что с течением времени произойдет перепрофилирование и, возможно, эти грузы вернутся уже благодаря другим операторам.
Потеря крупных грузов уменьшит запланированный грузооборот Рижского аэропорта в этом году с 29 тысяч до 11 500 тонн. Как отметила Одиня, сегмент грузов составляет не более 8% бюджета аэропорта и не является основным источником доходов, поэтому не будет иметь критического влияния на него.
Директор департамента авиации Минсообщения Артур Кокарс подчеркнул, что потребуется по крайней мере месяц, чтобы увидеть, как на текущую ситуацию отреагирует китайская сторона. Он пояснил, что главный спад объема грузов связан с тем, что санкциям подвержены российские операторы, услугами которых пользовался Китай.
Кокарс допустил, что грузовые рейсы в этом направлении могут перенять сами китайские операторы, потому что они не потеряли интерес к Риге, однако пока рано судить о том, как будет развиваться ситуация.
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