В Подмосковье 50 тыс. семей получат ежемесячно новую выплату на каждого ребенка

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9 марта 2022, 23:27

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Министр социального развития региона Людмила Болатаева рассказала на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов, кто получит дополнительные меры поддержки. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Денежные средства смогут получить семьи, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, в которых доход ниже 14,7 тыс. рублей на каждого члена семьи. То есть, если семья состоит из мамы, папы и двоих детей, то их доход не должен превышать 58 тыс. рублей, тогда они смогут претендовать на это пособие», – пояснила она.

Кроме этого, в семье должны быть одна квартира, один участок, одна машина и один мототранспорт.

Сумма пособия будет зависеть от общего дохода семьи и варьироваться от 7 до 14 тыс. рублей. Заявление можно будет подать уже с 1 мая, причем в мае семья сможет получить выплату не только за май, но и за апрель.