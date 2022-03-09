В Подмосковье завершён маршрутный учет промысловых животных

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9 марта 2022, 23:07

pixabay.com

В ходе маршрутного учета промысловых животных сотрудниками госохотхозяйства пройдено более 7 тысяч километров, сообщает «Подмосковье сегодня».

В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области отмечается, что такой учет проводится ежегодно. Он нужен для того, чтобы оценить численность охотничьих ресурсов и необходимость их регулирования. Сотрудники госохотхозяйств, инспекторы госохотнадзора исследовали более 7000 километров в поисках следов животных и их жизнедеятельности.

«Сейчас результаты уточняются и суммируются, но уже можно констатировать, что популяции основных промысловых видов стабильны и хорошо пережили зиму», - прокомментировал глава ведомства Тихон Фирсов.

Глава ведомства отметил, что благодаря работе охотхозяйств и госохотнадзора, за последние восемь лет численность лосей, косуль, благородных оленей благополучно растёт.