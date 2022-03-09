Эксперт Бревдо рассказал о преимуществах услуги автоподбора при покупке подержанного автомобиля

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9 марта 2022, 22:58

pixabay.com

Поддержанный автомобиль лучше покупать при помощи специалиста. Во-первых, это позволит оценить состояние машины. Во-вторых, специалист найдёт причину для торга. А это, в свою очередь, позволяет получить проверенный автомобиль приблизительно по той цене, по которой машина продавалась изначально. Об этом рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо «Вечерней Москве».

По мнению эксперта, подержанные автомобили могут иметь большое количество проблем.

«Есть общие вещи, такие как несоответствие машины пробегу или плохо выставленные зазоры. Но в этом нужно разбираться, уметь увидеть, что, например, одна фара более мутная, вторая — менее мутная. Или разные тонкости под капотом, некомплект деталей, явная асимметрия: справа крыло одним образом прилегает, слева — другим. Такие нюансы заметны на уровне экспертизы», — отметил Бревдо.

Автоэксперт уверен, что машину лучше покупать при помощи специалистов, чтобы они помогли выявить скрытые дефекты. Кроме этого, расходы на автоподборщика окупятся.

«Зачастую эти траты будут более оправданны и автоподборщик, хотя его услуги будут стоить довольно прилично, может договориться о скидке, в некотором смысле приблизив цену к ожидаемой», — заключил Бревдо.