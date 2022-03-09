Заглаженный телёнок

Аргументы Недели. Волгоград → Общество 13+

9 марта 2022, 16:14 Андрей ПРОШАКОВ

У каждого побывавшего на посту губернатора Волгоградской области есть фото с телёнком. Фото anatoliy-brovko.livejournal

Истинное положение дел на потребительском рынке показывают прилавки и наш выбор продуктов, который не всегда оказывается в пользу местного производителя.

Живя в простом хуторе и выезжая за его пределы, мне всё труднее найти качественный, вкусный, соответствующий всем представлениям крестьянина, да и вообще человека, хлеб. За последнее время я перепробовал всё, что мог. Видел и обонял химико-биологические процессы, которые начинаются на хлебе после всего лишь суток его жизни. Тут не надо иметь лабораторию, чтобы определить плесень это, или пятна на шкурах снежных барсов. Хлеб, который рассыпается и липнет к рукам. Хлеб с привкусом бог знает чего, но не хлеба. И посыпай - не посыпай его семечками, кунжутом, маком, тмином - ничего от этого не меняется. Наверняка, не всё так безнадёжно и есть замечательные маленькие пекарни с достойной продукцией - честь и хвала мелкому бизнесу, на который только и уповаю. Но сейчас не о них. Вернее не только о них.

Не важно, сколько хлебозаводов в городе-миллионнике. Но, бывая в Волгограде, я покупаю хлеб, который привозят из ростовских Шахт с населением почти в пять раз меньше. И не сказать, что этот хлеб какой-то супепродукт. Это тот случай, когда простой повседневный хлеб становится элитным для волгоградцев.

Признайтесь себе, отдаёте ли вы предпочтение волгоградскому мороженому и молочным продуктам?

Можно в прямом смысле вечно показывать, как губернатор гладит телёнка в СП Донском (к руководителю и коллективу которого я отношусь с огромным уважением, и не их вина, что кроме них в области и показать-то практически нечего). Если вы не поленитесь, то найдёте, как телят там гладил ещё Николай Кириллович Максюта. А до него ещё первый секретарь обкома КПСС Волгоградской области. Потому что комплекс этот, как и все местные птице- и яйцефабрики, свинокомплексы и прочее - это наследие СССР. Перешедшее в частные руки, модернизированное и работающее в данный момент, только на улучшение благосостояния их хозяев.

Можно хвалиться и рассказывать про сады-огороды, тоже там сфотографироваться, но когда цена 258 рублей за килограмм свежих огурцов производства КСП Заря в продаже фирменного магазина ВМК, а яблоки из Кабардино-Балкарии в два раза дешевле местных, как, впрочем, и по многим другим позициям, комментарии, на мой взгляд, не нужны.

Зерна и подсолнечника у нас много, это правда. Хотя, потенциал Волгоградской области по урожаю зерновых - 9-10 млн тонн, а не как 4,5 сегодня.

По подсчетам Росстата на конец января 2022 года количество поголовья КРС в РФ составило 17,6 млн животных - на 2,3 % меньше, чем годом ранее. В том числе стадо коров сократилось на 1,9 % до 7,7 млн. голов.

По моим подсчетам, чтобы полностью обеспечить себя молочной продукцией и мясом говядины, нам сейчас нужно как минимум около 50 млн коров.

А то, что статистики отмечают снижение поголовья коров, говорит о том, что в следующем году можно ожидать еще большего снижения.

Ну, и справочно. В лучшие времена, только в Волгоградской области размер стада коров приближался к миллиону.

Затормозить и исправить ситуацию с растущими ценами на продукты питания можно. Но для этого нужно сначала:

а) провести честный анализ и признать свои ошибки, которые были допущены в последние несколько лет,

б) если уж не наказать, то хотя бы отстранить тех людей, которые занимались всё это время обеспечением продовольственной безопасности,

в) всю энергию, весь административный ресурс направить на возрождение ЛПХ и мелких крестьянских хозяйств и создать равную конкурентоспособность для мелкого сельхозпроизводителя с агрохолдингами.

Только в этом случае к концу года можно надеяться (!) на стабилизацию ситуации.

Пока на федеральном и региональном уровне идут совещания администраций с силовиками о сдерживании роста цен на товары и услуги первой необходимости и осуществлении контроля, хотя до конца непонятно, как в сегодняшнем правовом поле это возможно сделать. Для этого нужно все птице-, яйцефабрики, свинокомплексы и сады-огороды обратно национализировать и восстановить госторговлю. Ну, да ладно. Может у силовиков есть какое-то волшебное слово.

Понимаю, что назойлив, но напомню, что стабилизировать обстановку можно, если приложить все усилия для возрождения ЛПХ и мелкого сельхозпроизводителя. Но тут самая главная проблема в том, что все, от глав сельских поселений, глав районов, до глав региональных администраций, все ориентированы на агроолигархат. Также законодательная власть, общественные организации не представлены теми, кто мог бы донести и отстоять этот экономический подход. И пока это соотношение не изменится, хотя бы 100:1, ничего хорошего ожидать не приходится.