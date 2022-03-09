Южноуральцы выберут, какие общественные территории нужно благоустроить

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9 марта 2022, 13:02 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В марте стартует онлайн-голосование за проекты инициативного бюджетирования.

Самые актуальные идеи развития муниципалитетов предстоит выбрать жителям Челябинской области. В регионе стартует онлайн-голосование за проекты инициативного бюджетирования в городах и селах.

Поддержать идеи по благоустройству общественных территорий, ремонту дорог, улучшению социальных объектов можно на сайтах администраций муниципалитетов и на платформе обратной связи на портале «Госуслуги». Участвовать в голосовании могут все желающие южноуральцы старше 14 лет. Каждый может поддержать любое количество проектов в своей территории.

На реализацию идей муниципалитетам будет выделено 1,5 миллиардов рублей. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер.

Напомним, что инициативное бюджетирование реализуется в Челябинской области с 2021 года. Эта программа позволяет жителям региона воплощать собственные идеи по развитию городов и сел.