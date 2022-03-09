Общественная палата Крыма объявила поэтический конкурс в поддержку спецоперации на русском, украинском и крымскотатарском​

Общественная палата объявила поэтический конкурс в поддержку президента и армии. О наградах не сообщается.
Есть требования, предъявляемые к работам: произведение должно быть написано на любом из государственных языков Крыма: русском, украинском, крымскотатарском; необходимо разместить своё произведение в личном аккаунте любой соцсети (аккаунт должен быть открытым); обязательно вставить хештеги: #СвоихНеБросаем, #ПоэзияСильных и #ОПКрыма.
Итоги подведут 05.04.2022. Почему именно с этой датой связано окончание марафона не сообщается.