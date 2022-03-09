21 тысячу домовладений Челябинской области подключат к газу в 2022 году

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9 марта 2022, 12:05 Татьяна Михайлова Источник: Челябинск Сегодня

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В регионе действуют льготы на установку внутридомового оборудования.

На сегодняшний день газификация на Южном Урале составляет выше 77%. Об этом в ходе пресс-конференции, которая состоялась 9 марта в правительстве региона, сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Как пишет телеграм-канал «Челябинск Сегодня», в прошлом году в программе догазификации приняли участие 1413 домовладений. В 2022 году из бюджета области выделено более 1 миллиарда рублей на строительство 400 километров газовых сетей.

В 2022 году планируется подключить к газу 21 тысячу домовладений. В январе и феврале южноуральцы уже направили 5,5 тысяч заявок. Подать документы на газификацию можно лично, через МФЦ и сайт единого оператора газификации.

Подключение к газу бесплатно до границ участка, далее – за счет собственника. По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, на Южном Урале действуют меры социальной поддержки. С середины прошлого года стало возможным получить выплату на установку внутридомового газового оборудования, право на льготу есть у ряда категорий граждан. Максимальный размер выплаты составляет 60 тысяч рублей.