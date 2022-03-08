Автомобилисты устроили пробег в поддержку Президента РФ и российской армии

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8 марта 2022, 21:22

Фото: Donland.ru

В различных городах России 6 марта состоялся массовый автопробег в поддержку действий Президента РФ Владимира Путина, Правительства РФ и российской армии в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.



В общей сложности акция охватила 85 регионов России. В автопробеге поучаствовало свыше 50 тыс. автомобилистов, которые проехали по Красноярску, Ростову-на Дону, Орлу, Липецку, Владимиру, Барнаулу, Иваново, Калининграду, Челябинску, Иркутску, Кемерово, Симферополю, Краснодару и другим городам.



Автомобилисты наносили на свои транспортные средства букву Z и лозунги «Zа победу!», «Своих не бросаем!», «Zа Путина!», «Zадачу Vыполним!», «Zащита!».



В Московской области и российской столице состоялись наиболее массовые пробеги. Так, автоколонна в Москве составила примерно 2 тыс. машин, ее протяженность достигла 12 км. Маршрут колонны: Можайское шоссе, Новый Арбат, Садовое Кольцо. Закончился автопробег на Поклонной горе.