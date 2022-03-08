Американскую баскетболистку арестовали в России

Аргументы Недели → Общество 13+

8 марта 2022, 18:44 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Аргументы недели-Крым

Кто такая Бритни Грайнер? Одна из сильнейших баскетболисток мира, настоящая профессионалка. Она собрала огромную коллекцию престижных наград. Бритни является двукратной обладательницей трёх главных трофеев женского студенческого баскетбола, а именно – приза Джеймса Нейсмита, Маргаред Трофи и награды Джона Вудена. Она выступала за разные страны. Но в последнее время сражалась на «поле боя» за екатеринбургский УГМК.

Однако сейчас Грайнер переживает не лучшие дни. 17 февраля нынешнего года баскетболистка Бритни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. В её отношении возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 229.1 УК РФ. Ей грозит лишение свободы от пяти до десяти лет. Она обвиняется в контрабанде наркотических веществ (в её случае – гашишного масла). 19 февраля Химкинский горсуд уже избрал ей соответствующую меру пресечения.

Запрещённые вещества обнаружила одна из собак кинологического отдела Шереметьевской таможни. При углублённом исследовании багажа с использованием рентгенного оборудования оперативный сотрудник по борьбе с контрабандой наркотиков обратил внимание на нахождение в самом багаже вейпов. Проведённый таможенный досмотр ручной клади подтвердил наличие вейпов с жидкостью со специфическим запахом.

Эксперт установил, что это было масло каннабиса. Оно является наркотическим средством и зовётся по-другому, как «гашишное масло». В России масло запрещено законом, но при этом, в некоторых штатах США оно является легализованным.