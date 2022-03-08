Путин подписал закон, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса

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8 марта 2022, 17:34 Источник: РИА Новости

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин 8 марта подписал закон, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Документ 4 марта был принят Госдумой и в тот же день одобрен Советом Федерации.

Сегодня документ опубликован на портале правовой информации.

Глава государства наделил правительство правом назначать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законом уровня. Также правительство сможет дополнительно индексировать социальные пенсии и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Правительство получило право в 2022 году определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.

Кабмин вправе устанавливать особенности правового регулирования в сфере оказания социальной помощи, соцзащиты, а также предоставления социальных услуг, социальных гарантий и выплат для отдельных категорий граждан.

Своим решением президент РФ дал гражданам, малому и среднему бизнесу право на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. Заемщикам, заключившим кредитный договор до 1 марта 2022 года в период с 1 марта по 30 сентября, необходимо обратиться к кредитору.

Кредитные каникулы предоставят тем гражданам, доходы которых упали более чем на 30%, а размер кредита не превышает установленного правительством предельного уровня. Таким заемщикам могут на срок до полугода отсрочить платежи по кредиту или уменьшить их размер.

Правительство сможет продлевать сроки уплаты страховых взносов и вводить дополнительные основания для предоставления отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей.

Закон также допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а на проверки в сфере IT — до конца 2024 года.

Федеральному правительству, регионам и муниципалитетам предоставили право изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.