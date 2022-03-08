Митрополит Рижский и всея Латвии Александр высказал поддержку премьер-министру Кришьянису Кариньшу

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8 марта 2022, 17:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийская Православная церковь находится под «эгидой» Московского Патриархата, но по мнению латвийских СМИ, мнение к ситуации на Украине иное.

Владыка Рижский и всея Латвии Александр заявил, что русскоязычный православный народ страны патриотичен и лоялен по отношению к Латвии.

Владыка заявляет, что обязанность Латвийской православной церкви состоит в обеспечении единства Латвии и что глава церкви присоединяется к призыву премьер-министра Кришьяниса Кариньша о не разжигании ненависти к русскоязычным в Латвии.

"В церкви мы никогда не делили и не делим людей по национальному признаку, у нас никогда не было межнациональных споров, взаимного недоверия. И сегодня мы все вместе молимся за прекращение страданий украинцев, русских и других людей", - говорит лидер Латвийской православной церкви.

Официальная позиция Латвии – осуждение РФ в отношении конфликта на Украине.