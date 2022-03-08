Расписание челябинского транспорта переместили на другой сайт

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8 марта 2022, 15:10 Анна Семенова

Актуальное расписание транспорта вновь можно найти в режиме онлайн. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Теперь горожане снова могут узнавать время прибытия трамвая, троллейбуса, автобуса и маршруток.

Вчера, 7 марта, у пассажиров общественного транспорта возникла проблема: на привычном сайте marsruty.ru перестало отображаться расписание. Многие даже стали писать в соцсетях жалобы о том, что автобусы не вышли на маршрут. Но оказалось, что дело в платформе, которая принадлежит иностранной конторе и просто отключила возможность использования российскими городами.

Сегодня в группе «Челябинский транспорт» появилась информация о том, что расписание восстановлено на другом адресе: http://gortrans74.ru.

Пользователи сообщают, что здесь можно найти все, кроме автобусных маршрутов 27, 28, 33, 23, 42, но они не работали и на старом адресе.