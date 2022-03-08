Расписание челябинского транспорта переместили на другой сайт

Теперь горожане снова могут узнавать время прибытия трамвая, троллейбуса, автобуса и маршруток.
Вчера, 7 марта, у пассажиров общественного транспорта возникла проблема: на привычном сайте marsruty.ru перестало отображаться расписание. Многие даже стали писать в соцсетях жалобы о том, что автобусы не вышли на маршрут. Но оказалось, что дело в платформе, которая принадлежит иностранной конторе и просто отключила возможность использования российскими городами.
Сегодня в группе «Челябинский транспорт» появилась информация о том, что расписание восстановлено на другом адресе: http://gortrans74.ru.
Пользователи сообщают, что здесь можно найти все, кроме автобусных маршрутов 27, 28, 33, 23, 42, но они не работали и на старом адресе.