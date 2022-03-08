Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич: Закрытое воздушное пространство – потенциальная угроза

Многие не понимают, что закрытое воздушное пространство означает потенциальную угрозу реального конфликта между НАТО и Россией. Об этом латвийским СМИ заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.
«Многие не понимают, что закрытие воздушного пространства — это не просто указ о том, что над Украиной никто не летает. Россия ответила бы не только на Украине, но и в других местах. Это породило бы прямое военное противостояние, и кажется, что российское руководство считает, что Украина готова пожертвовать всем ради своего народа, своей экономики и своего мира в Европе", - сказал он.
Ринкевич отметил, что многие считают, что для Украины эффективнее предоставить зенитно-ракетные комплексы, вооружить Украину и максимально помочь, при этом пытаясь эмоционально избежать еще большего конфликта, потому что в случае более широкого конфликта погибнет еще больше людей.
Сообщается, что депутаты облсоветов и горсоветов Украины призвали членов НАТО поддержать просьбу президента Владимира Зеленского закрыть воздушное пространство над Украиной.
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