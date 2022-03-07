Латвийцев предупреждают о повышении цен на природный газ

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7 марта 2022, 22:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня в Латвии актуальная тема – цены на газ и электроэнергию. Латвийские СМИ уже «предупреждают» жителей о повышении цен на природный газ.



Прогнозируя такой уровень цены на природный газ в апреле 2022 года, "Latvijas gāze" призывает пользователей природного газа ответственно оценить профиль и объем своего потребления в контексте экономической выгоды от потребления газа и финансовых возможностей пользователя платить за природный газ.



"Latvijas gāze" обещает продолжать информировать о значительных колебаниях цен в ближайшие месяцы.



Согласно информации, опубликованной на сайте оператора газораспределительной системы Gaso, биржевая цена природного газа на март составляет 81,22 евро/МВтч.



Уже сообщалось, что Сейм принял Закон о мерах по снижению исключительного роста цен на энергоносители, который предусматривает предоставление гражданам и предприятиям поддержки в размере около 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители.



В связи с резким повышением цены на природный газ бытовые клиенты будут получать государственную поддержку при оплате природного газа в течение четырех месяцев - с января по апрель. Государство будет покрывать часть платы за каждый потребленный киловатт-час (кВт/ч), компенсируя таким образом значительное повышение цен на газ.



Государственная помощь предусматривает, что размер снижения на кВт/ч природного газа зависит от потребления, т.е. если среднемесячное потребление за 12-месячный период составляет от 221 кВт/ч до 5269 кВт/ч, или от 21 до 500 кубических метров, государство компенсирует снижение платы за природный газ на 03045 евро за кВт/ч без налога на добавленную стоимость (НДС), а тем клиентам, чье среднемесячное потребление за 12-месячный период превышает 5269 кВт/ч или 500 кубических метров, государство компенсирует снижение в размере 0,02279 евро за кВт/ч без НДС.



По данным компании, примерно 65 000 домашних клиентов "Latvijas gazas" имеют право на государственную поддержку для компенсации повышения цен на природный газ.