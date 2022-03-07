Челябинск оказался одним из самых популярных городов для командировок

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

7 марта 2022, 16:42 Анна Семенова

В Челябинске командированные сотрудники могут снять самое дешевое жилье. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Сюда приезжают по работе 5% россиян.

Топ-10 городов, которые чаще всего принимают россиян по работе, составили на портале бронирования жилья Tvil.ru. В 2022 году рейтинг выглядит так: на первом месте вовсе не Москва, а Симферополь, сюда приезжает 17% работников. В тройке лидеров также Санкт-Петербург (16%) и Красноярск (7%).

Челябинск занял почетную шестую строчку с результатом 5%. Снять номер для командированного у нас можно в среднем за 950 рублей в сутки, и это самая низкая цена среди десятки лидеров. В большинстве случаев по делам на Южный Урал приезжают на один день.

Замыкает рейтинг Сургут.

По статистике Tvil, в основном в командировки едут по одному или по двое. В 70% случаев люди снимают отели, в 23% случаев – квартиры и лишь в 4% случаев – дома.